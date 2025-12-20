Льва Нео, пострадавшего при атаке ВСУ, выпустили на улицу после лечения

Льва Нео, которого ранило осколками при атаке дронов ВСУ на зоопарк в городе Васильевка Запорожской области, перевели из временного помещения в восстановленный уличный вольер. Об этом ТАСС сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

По его словам, восстановленные вольеры уже готовы, и лев вновь находится на улице. Пылышенко отметил, что настроение животного, по всей видимости, стабильное, и поблагодарил всех, кто помогал с восстановлением. Состояние хищника оценили как удовлетворительное, его аппетит и самочувствие нормальные.

Атака на зоопарк произошла 13 декабря, когда два беспилотника ВСУ нанесли удар по территории реабилитационного центра. В результате повреждены окна и несколько вольеров, а шестилетний лев получил осколочные ранения.

Сначала была информация, что животное не выжило, однако позже уточнил, что Нео спасли — он пришел в сознание и начал передвигаться. Внутренних повреждений у льва не нашли, а внешние раны регулярно обрабатывают.

После атаки сотрудники центра сразу приступили к восстановлению двух вольеров, в которых жили два льва и три тигра. На время ремонта животных временно разместили в зимниках.

В Васильевском реабилитационном центре содержатся более 50 крупных хищников, включая медведей, львов, тигров и леопардов, а также редкие гибриды — лигры. Кроме того, в зоопарке живут разные виды обезьян, еноты, собаки и попугаи.

