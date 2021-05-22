Американский сенатор оценил ролик, посвященный армии России

Сенатор-республиканец Тед Круз выразил беспокойство за будущее армии Соединенных Штатов, сравнивая ее с вооруженными силами России. Об этом сообщается в Twitter-профиле политика.

На своей странице американский сенатор отреагировал на ролик, размещенный в TikTok. В первой его части показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом, а также отрабатывают стрельбу.

Потом начинается демонстрация представленного в США мультфильма, агитирующего к службе в войсках. Главным действующим лицом является девушка, вступившая в ряды американской армии. По сюжету, она выросла в однополой семье и «с детства боролась за равенство».

«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия — не самая лучшая идея...», — уверен Круз.

До этого видео с рекламой американской армии критиковали пользователи сети. Некоторые респонденты отмечали, что им «стыдно за США».