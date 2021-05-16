В ХАМАС заявили о ракетных ударах по израильским городам Тель-Авив и Ашдод

Боевое крыло ХАМАС радикального движения «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило ракеты в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив, передает радиостанция Donia Al-Watan.

Как заявил представитель движения Абу Обейда, силы ХАМАС наносят мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также по Ашдоду «в ответ на разрушение башни «Аль-Джаля» и гибель мирных жителей».

Ранее сообщалось, что авиация Израиля нанесла удар по высотному зданию «Аль-Джаля» в секторе Газа, в котором находились офисы международных СМИ. В результате атаки оно было полностью разрушено.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.