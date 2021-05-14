В Турции заявили о возможности отправки военных в Восточный Иерусалим

Председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар заявил, что Турция может отправить своих военных в Восточный Иерусалим в составе миротворческих сил, однако такой запрос в парламент пока не поступал. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если будет принято решение отправить наших военных в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил, то, как и ранее, правительству нужно будет получить одобрение парламента. На данный момент в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Однако будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно», — сказал он.

Депутат добавил, что турецкий кабмин ведет переговоры по этой теме с другими государствами и Организацией исламского сотрудничества.

«Предполагаю, что эта тема все еще в процессе консультаций, поскольку она касается не только Турции. Нужно выработать единый международный подход. На мой взгляд, в миротворческих силах необходимость есть. Думаю, если такой запрос поступит в парламент, то он будет одобрен», — сказал Чонкар.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее появилась информация, что армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа, однако официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что не может опровергнуть или подтвердить данные о наземном вторжении.