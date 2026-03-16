В московском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Столичный аэропорт Домодедово в настоящий момент принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с изменениями параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Аналогичные меры приняты в воздушной гавани в подмосковном Жуковском.

Чуть менее получаса назад в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в воздушных гаванях Раменское в подмосковном Жуковском и Победилово в Кирове.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что из-за приостановки работы московских аэропортов связаны с угрозой атаки беспилотников были задержаны более 35 авиарейсов.

Утром 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы противовоздушной обороны отразили атаку нескольких беспилотников, летевших в сторону столицы. В обще сложности на подлете к Москве более чем за сутки было ликвидировано 139 дронов.

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.