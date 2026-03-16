На Западе заявили о «пугающем предупреждении» Ирана в адрес Украины

DE: Иран предупредил Украину об ударах, объявив ее законной целью
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран выступил с «пугающим предупреждением» в адрес Украины. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

«Иран выступил с пугающим предупреждением в адрес Украины, объявив ее законной целью ударов», — говорится в публикации.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля беспилотниками территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

В украинском МИД назвали угрозы Тегерана «абсурдными», поскольку власти Исламской Республики «годами предоставляют государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины». Зеленский в свою очередь подчеркнул, что Киев всего лишь отправил три команды специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими дронами «Шахед» и речи об участии украинцев в боевых действиях не идет.

Ранее в МИД Украины ответили на угрозы Ирана.

 
Психологический возраст: почему ощущения не совпадают с цифрами в паспорте и надо ли это исправлять
