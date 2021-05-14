Минздрав Палестины: число погибших достигло 109 человек

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Suhaib Salem/Reuters

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате авиаударов Израиля по сектору газа погибли 109 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на 0:10 пятницы [14 мая] по местному времени погибли 109 человек, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин», — заявили в минздраве.

Кроме того, ведомство сообщает о 621 раненом.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

Ранее по данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа.