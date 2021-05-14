Минздрав Палестины: число погибших достигло 109 человек

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в результате авиаударов Израиля по сектору газа погибли 109 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на 0:10 пятницы [14 мая] по местному времени погибли 109 человек, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин», — заявили в минздраве.

Кроме того, ведомство сообщает о 621 раненом.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

Ранее по данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа.