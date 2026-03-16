Основателя бренда Moulin Villa объявили в розыск

«Ъ»: основатель бренда Moulin Villa Илья Петров объявлен в розыск
Основателя бренда кухонных аксессуаров Moulin Villa 36-летнего Илью Петрова объявили в розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Основатель бренда, являющегося одним из ведущих отечественных производителей сковород и другой посуды, является фигурантом уголовного дела о многомилионном мошенничестве и покушении на мошенничество.

Петрова задержали в июле 2024 года и поместили под домашний арест. Фигурант исправно принимал участие в заседаниях суда, однако в феврале перестал это делать. Было установлено, что Петров скрылся из-под ареста.

«Обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно», — говорится в сообщении суда.

12 марта официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ведомство раскрыло хищение более 8 млрд рублей во время строительства Центра художественной гимнастики в Сочи.

В рамках дела обвинения предъявили 13 фигурантам, которых обвиняют в хищении средств и легализации денег в особо крупном размере.

Среди подозреваемых — бывший член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз», а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.

Ранее задержали топ-менеджера «Газпром нефти» за взятки от подрядчиков на сумму около 30 млн рублей.

 
