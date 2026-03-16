В четырех аэропортах РФ сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: ограничения на полеты сняты в аэропортах Москвы и Кирова

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в московских аэропортах Внуково и Домодедово, а также в воздушных гаванях Раменское в подмосковном Жуковском и Победилово в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что из-за приостановки работы московских аэропортов связаны с угрозой атаки беспилотников были задержаны более 35 авиарейсов.

Утром 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку нескольких беспилотников, летевших в сторону столицы. В обще сложности на подлете к Москве более чем за сутки было ликвидировано 139 дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

