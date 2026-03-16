Россиянам рассказали, почему не стоит вестись на «горящие туры»

Идея «горящих туров» теперь превратилась в маркетинговый миф, который позволяет мошенникам ловить туристов. Об этом Pravda.Ru рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму «Живая Карта» Олег Алексеев.

По его словам, аферисты берут во внимание желание людей сэкономить и приобрести якобы выгодное предложение, однако, туристический рынок почти не оставляет пространства для слишком дешевых предложений.

«Как правило, туристы ведутся на низкую цену и на некую срочность. Когда мошенник предлагает быстро и дешево оформить тур, особенно в высокий сезон, объявляя, что это горящая путевка и количество мест ограничено, люди теряют бдительность из-за желания сэкономить. Но, к сожалению, чаще всего это оказывается мошеннической схемой, и туристы теряют деньги. На рынке сегодня приобрести тур со скидкой в 20% практически невозможно.» — отметил Алексеев.

Эксперт подчеркнул, что турбизнес в текущих условиях работает с низкой рентабельностью, поэтому снижение цены на 15-20% выглядит нереалистично.

Тревел-эксперт, основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин до этого рассказал «Газете.Ru», в какие страны будет перераспределяться российский турпоток на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, наблюдается ощутимый рост интереса россиян к островам Индийского океана. Так, например, лидерами роста в этом регионе по посещаемости российскими туристами в 2025 году стали Занзибар, Мальдивы и Бали. Занзибар показал рост на 58%, Мальдивы — 24%, Бали — 22%.

