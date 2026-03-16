Если цены на нефть поднимутся выше $120 за баррель, это будет иметь «огромные негативные последствия» для Украины. Об этом The Times рассказал аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков.

Издание отмечает, что затяжная война на Ближнем Востоке и связанный с ней энергетический кризис принесет России миллиарды долларов.

«Если цены на нефть в течение полугода поднимутся выше $120 за баррель, это будет иметь огромные негативные последствия для Украины. Россия получит больше доходов, а у тех европейских партнеров, которые зависят от импорта ископаемого топлива, будет меньше средств для поддержания обороны Украины», — сказал Белесков.

Он также отметил, что при нынешних темпах производства американскому оборонному предприятию Lockheed Martin потребуется более двух лет, чтобы произвести столько ракет Patriot, сколько было выпущено за первые два дня войны с Ираном. И этот факт вызвал в Киеве опасения, что США могут отказаться от уже подписанных с Европой контрактов на поставку этих ракет Украине, пишет The Times.

До этого журнал The American Conservative написал, что Украина оказалась главным проигравшим из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Автор статьи подчеркнул, что из-за конфликта Россия увеличит доходы от продажи нефти, а Киев «недосчитается оборонительных вооружений».

Также в европейских дипломатических кругах газете Financial Times рассказали, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке США утратили интерес к посредничеству в урегулировании украинского кризиса, что стало катастрофой для Евросоюза и Киева.



