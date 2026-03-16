Видео: пьяный красноярец пытался скрыться от гаишников и разбился об КамАЗ

112: пьяный водитель Lada пытался скрыться от ДПС и влетел в КамАЗ

В городе Иланский Красноярского края водитель на Lada Priora влетел в КамАЗ, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Безумный Макс» проигнорировал требование патрульных остановиться. Он очень уверенно рванул вперед и въехал в грузовик. Недогонщик не пострадал. Водительских прав у него не было», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что сотрудник ДПС проводит освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Прибор показывает, что в момент аварии водитель был пьян.

По данным канала, в отношении 34-летнего красноярца составили четыре административных протокола.

