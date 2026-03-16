Названы последствия запрета на фастфуд для россиян до 21 года

Запрет на фастфуд для россиян до 21 года стал бы откровенно вредным, заявил «Газете.Ru» преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин.

В России предложили ввести ограничение на продажу фастфуда лицам младше 21 года. Инициаторы идеи объясняют ее стремлением снизить риски для здоровья молодых людей, поскольку регулярное употребление такой пищи связывают с развитием ожирения, болезней сердца и другими негативными последствиями. Автор инициативы — директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Ранее он обращался в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав с предложением рассмотреть запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним россиянам.

«С практической точки зрения реализация этого предложения столкнется с непреодолимыми препятствиями уже на самом начальном этапе. В отличие от алкогольной и табачной продукции, которые имеют четкие химические составы и маркировку, понятие «фастфуд» в российском законодательстве отсутствует. Попытка его легального закрепления неизбежно породит коллизии: будет ли считаться фастфудом пицца в ресторане с обслуживанием, чебурек в ларьке или готовая кулинария в супермаркете? Постановка вопроса о возрастных ограничениях на конкретные блюда, а не на субстанции с доказанным вредом, размывает границы регулирования и делает любой законопроект уязвимым для оспаривания из-за неопределенности нормы», — отметил Палюлин.

По его мнению, ведение порога в 21 год вступает в прямое противоречие с базовым принципом гражданского законодательства: статья 21 Гражданского кодекса устанавливает наступление совершеннолетия по достижении 18 лет. Это означает полную дееспособность гражданина, включая возможность самостоятельно приобретать права и нести обязанности, пояснил юрист. Исключения из этого правила возможны, но они должны быть продиктованы защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, подчеркнул юрист. В отношении фастфуда доказать такую исключительность крайне сложно, считает эксперт. Даже для алкоголя и табака, вред которых не оспаривается, текущий порог продажи установлен в 18 лет, а предложения о его повышении до 21 года пока остаются на уровне дискуссий и не материализовались в федеральном законе, сказал Палюлин. Создание прецедента, при котором 20-летний совершеннолетний гражданин ограничивается в покупке гамбургера, разрушает логику возраста социальной зрелости и является непропорциональным ограничением прав и свобод человека, предупредил Палюлин.

По его мнению, для рынка общепита подобный запрет мог бы стать ударом, сила которого будет зависеть от сегмента. Сети быстрого питания ориентированы на молодежную аудиторию в возрасте 18–24 лет как на ключевую потребительскую группу, пояснил юрист. Потери трафика могли бы составить существенный процент от выручки, что в условиях текущей экономической ситуации, когда ресторанный рынок и так сталкивается с падением числа покупок, станет критическим фактором, посетовал эксперт. По его словам, у крупных игроков есть ресурсы для адаптации через маркетинговые кампании, переориентированные на более взрослую аудиторию, и расширение меню. Малый бизнес, представленный киосками с шаурмой, точками с выпечкой и небольшими кафе вблизи вузов, оказались бы в более уязвимом положении, уверен Палюлин. Для них студенты до 21 года — это основа клиентской базы, и заместить это падение трафика в условиях высокой конкуренции и низкой маржинальности было бы практически невозможно, предупредил эксперт.

«Эффект от такого запрета на реальные пищевые привычки и здоровье нации с высокой долей вероятности оказался бы не просто символическим, а откровенно вредным. Обход запрета не представляет сложности: достаточно старшего товарища или случайного прохожего, который согласится совершить покупку, что воспроизведет практику, давно известную по алкоголю и сигаретам. Мера не решила бы проблему отсутствия культуры питания и доступности здоровых альтернатив, а лишь создала бы барьер, который молодежь легко научится преодолевать», — заключил Палюлин.

Он подытожил, что проблема злоупотребления фастфудом решается просвещением в области гигиены питания и популяризацией традиционных форм здоровой пищи, а не запретами, эффективность которых в данном случае не подтверждена.

