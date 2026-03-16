Синнер обратился к Медведеву после победы на турнире в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к россиянину Даниилу Медведеву после победы в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, США.

«Здорово снова видеть тебя на таком уровне. Я знаю, как усердно ты тренируешься. У тебя отличная команда за спиной. Продолжай в том же духе, продолжай бороться. Желаю тебе всего наилучшего до конца сезона», — заявил он после матча.

Встреча, которая длилась 1 час 58 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Синнер сделал десять подач навылет и допустил две двойные ошибки. Медведев, в свою очередь, сделал семь эйсов и допустил две двойные ошибки.

28 февраля Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе.