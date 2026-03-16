США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Популярный колумбийский певец Zalek попал в смертельную аварию

soyzalek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Популярный колумбийский певец и блогер Эдуардо, известный под псевдонимом Zalek, попал в смертельную аварию на мотоцикле. Об этом сообщило британское агентство Need To Know.

ДТП произошло днем 10 марта недалеко от города Медельин. 30-летний исполнитель не справился с управлением мотоцикла на высокой скорости, задел автомобиль, упал и ударился головой о бордюр.

Когда на место аварии прибыли медики, Zalek был еще жив. Его не стало в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Певец родился в городе Барранкилья и считался одной из главных восходящих звезд в Колумбии. Он записал несколько треков со знаменитыми исполнителями, а недавно выпустил песню Ay Amor («О, любовь»), клип на который собрал 10 млн просмотров только на YouTube.

До этого известный американский певец и автор песен Нил Седака ушел из жизни в возрасте 86 лет. СМИ сообщали, что артиста 27 февраля доставили в больницу в Лос-Анджелесе из-за плохого самочувствия. Пик карьеры музыканта пришелся на 60-е годы XX века. Среди его наиболее известных хитов — « Oh! Carol» «Laughter in the Rain» и «Breaking Up is Hard to Do». Композиции Седаки неоднократно попадали в топ-чарты.

Ранее умер создатель хитов Мадонны и Уитни Хьюстон.

 
