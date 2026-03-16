Теннисистка Андреева опустилась в мировом рейтинге

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на десятую позицию. Информация об этом опубликована на официальном сайте организации.

Андреева не сумела защитить титул турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, проиграв в третьем круге.

Лидирует в рейтинге белорусская теннисистка Арина Соболенко. На вторую строчку впервые в карьере поднялась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Третье место занимает Ига Швентек из Польши.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

