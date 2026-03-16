В Новосибирской области мужчина дважды выстрелил в собаку на глазах у детей

В Новосибирской области живодер дважды выстрелил в бездомную собаку, сообщает Telegram-канал «animal_nsk».

Инцидент, по словам автора публикации, произошел 6 марта в поселке Мошково. Пьяный мужчина взял ружье и на глазах у детей обстрелял бездомную собаку по кличке Бобрик. Местные давно знали и подкармливали пса, а после случившегося забили тревогу и начали искать животное, которое убежало с места происшествия, оставляя кровавые следы. Собаку нашли лишь 11 марта и передали зоозащитникам, которые доставили ее к ветеринару, тот обнаружил у нее два ранения.

«Одна пуля прошла через ухо на вылет — эту рану обработали, убрали никрозированную ткань и зашили. Вторая пуля вошла через переносицу, разлетелась на многочисленные дроби, прошла под глазом и застряла между щекой и челюстью, задев кости. Осколки дроби и костной ткани пришлось извлекать на операции. Основную же пулю пока не трогали: она находится в месте, где много сосудов и нервных окончаний. Работать вслепую хирурги не стали, чтобы не навредить», — рассказала волонтер и администратор группы Наталья.

Полиции уже известно о случившемся, стрелка допросили, но он отказался признавать вину. Ведется следствие.

