В Киеве прогремели взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Серия взрывов произошла в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в публикации.

Других подробностей о произошедшем не приводится. По данным онлайн-карты министерство цифрового развития Украины, в городе в настоящий момент звучит воздушная тревога.

8 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за неделю Вооруженные силы России нанесли удары по территории республики «тысячи раз». По его словам, речь идет о «почти 1750 ударных дронах, 1530 управляемых авиационных бомбах, 39 ракетах».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве и области начались перебои с электроснабжением.

 
