Педофил похитил пятилетнюю девочку с улицы, пока ее мать разговаривала с подругой

В Британии мигрант-педофил надругался на ребенком, когда его мать отвлеклась
В Великобритании мигрант-педофил похитил пятилетнюю девочку с улицы и изнасиловал, когда ее мать отвлеклась. Об этом пишет Daily Star.

Королевский суд Бирмингема рассмотрел дело в отношении Мохаммеда Абдулразика, 32-летнего гражданина Судана. Он получил к 11 лет тюрьмы за похищение и сексуальное нападение на пятилетнюю девочку, которую он утащил с улицы в свой дом в районе Уинсон-Грин. В день инцидента ребенок играл возле дома, пока его мать разговаривала с соседкой. Женщины заметили пропажу через считаные секунды и бросились на поиски, сначала проверив парк и ближайший магазин.

Вернувшись на место, мать услышала плач дочери из соседнего дома. Дверь оказалась заперта, и женщина попыталась разбить окно деревянной доской. Ее подруга частично забралась в окно и увидела раздетого Абдулразика и девочку, у которой велосипедные шорты были спущены до лодыжек. Он ударил женщину и захлопнул окно, после чего вмешались двое прохожих. Они выбили дверь, забрали ребенка и удерживали нападавшего до приезда полиции.

Суд установил, что незадолго до происшествия Абдулразик, находившийся под воздействием алкоголя и синтетических наркотиков, делал матери девочки неприличные замечания и, когда она отвлеклась буквально на несколько секунд, завел ребенка к себе и запер с ней комнату на первом этаже. После процесса судья назвала его «опасным хищником» и отодвинула срок условного освобождения подсудимого на четыре года, отметив, что Абдулразик представляет опасность для окружающих, особенно для маленьких детей.

