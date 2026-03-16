Украине пригрозили жестким ответом при посягательстве на здания дипмиссий РФ

МИД РФ: за посягательство на здания дипмиссий РФ на Украине последует ответ

Украина столкнется с жестким ответом в случае посягательства на здания российских дипмиссий в этой стране, заявили агентству РИА Новости в МИД России.

В министерстве напомнили о Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой дипломатическое имущество остается неприкосновенным даже в случае разрыва дипломатических отношений или конфликта. Дипломаты призвали власти Украины соблюдать нормы в отношении зданий, находящихся в собственности Российской Федерации.

14 марта в МИД России заявили, что здание украинского посольства в Москве находится в государственной собственности Киева.

После начала специальной военной операции в 2022 году МИД России сообщил об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине в целях безопасности. Впоследствии Киев в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой, а МИД Украины заявил об эвакуации своих дипломатов. С того времени здания украинского посольства в Москве и российского посольства в Киеве фактически не используются.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Москве задолжало миллионы за электричество.