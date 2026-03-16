Украине пригрозили жестким ответом при посягательстве на здания дипмиссий РФ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

МИД РФ: за посягательство на здания дипмиссий РФ на Украине последует ответ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украина столкнется с жестким ответом в случае посягательства на здания российских дипмиссий в этой стране, заявили агентству РИА Новости в МИД России.

В министерстве напомнили о Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой дипломатическое имущество остается неприкосновенным даже в случае разрыва дипломатических отношений или конфликта. Дипломаты призвали власти Украины соблюдать нормы в отношении зданий, находящихся в собственности Российской Федерации.

14 марта в МИД России заявили, что здание украинского посольства в Москве находится в государственной собственности Киева.

После начала специальной военной операции в 2022 году МИД России сообщил об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине в целях безопасности. Впоследствии Киев в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой, а МИД Украины заявил об эвакуации своих дипломатов. С того времени здания украинского посольства в Москве и российского посольства в Киеве фактически не используются.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Москве задолжало миллионы за электричество.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
