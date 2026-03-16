Лидеры Евросоюза изменили повестку будущего саммита из-за конфликта на Ближнем Востоке

Лидеры стран Европейского союза на предстоящем саммите сфокусируются на последствиях ближневосточного конфликта и росте цен на энергоносители. Об этом сообщает европейское издание Politico.

Отмечается, что изначально встреча была посвящена следующим вопросам: повышению конкурентоспособности экономики стран-членов Евросоюза, уменьшению зависимости от внешних партнеров. Однако военный конфликт США, Ирана и Израиля, а также рост цен на нефть заставили европейские правительства обратить внимание на срочные антикризисные меры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу нужно уменьшить влияние конфликта на цены на энергию и принять срочные меры.

Кроме того, разногласия внутри Евросоюза вызывает вопрос реакции на действия американкой администрации, а также угроза вето со стороны Венгрии на предоставление Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годы. Politico отмечает, из-за нового кризиса европейским лидерам вновь приходится уделять больше внимания краткосрочным проблемам, чем долгосрочным реформам экономики блока.

Ранее между главой Еврокомиссии и руководителем евродипломатии возникли разногласия из-за ближневосточного конфликта.