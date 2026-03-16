Назван тип дронов, атакующих Москву три дня подряд

SHOT: Москву пытаются атаковать дронами FP-1, способными пролетать до 1200 км
Вооруженные силы Украины (ВСУ) три дня подряд пытаются ударить по Москве дронами-камикадзе FP-1, способными пролетать до 1200 километров. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, БПЛА в сторону российской столицы запускаются из трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской. Беспилотники летят небольшими «стаями» по восемь-десять штук. Атаки ведутся волнами, отметили авторы канала.

По данным SHOT, дроны длиной 3,5 метра способны нести на себе до 50 килограммов взрывчатки.

Только за эту ночь на подлете к Москве было сбито 48 украинских беспилотников. Взрывы были слышны в районе Одинцово и Домодедово. О звуках пролетающих дронов сообщили жители Дубны и Истринского района.

Утром 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более чем за сутки на подлете к столице сбили 139 вражеских дронов. По его словам, атака беспилотников на город продолжается. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, уточнил он.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.

 
