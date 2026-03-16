Аэропорт Краснодара работает с ограничениями

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

16 марта Росавиация также вводила ограничения на работу аэропорта Жуковский. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры были задействованы в аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что более чем за сутки на подлете к Москве было ликвидировано 139 дронов.

Вечером 15 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, 12 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших на Москву. Еще три беспилотника уничтожили над Воронежской областью. Кроме того, по два беспилотника нейтрализовали над Белгородской и Смоленской областями и по одному БПЛА — над Курской и Тульской.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.