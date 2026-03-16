ФСБ заявила о задержании агента Украины

В Феосодии задержан житель, передававший данные о воздушном прикрытии Украине
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, подозреваемого в сборе информации о военных объектах в Крыму для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в спецслужбе, 45-летний житель города Феодосии посредством мессенджера по собственной воле передал украинской стороне фотографии военной техники, используемой в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушной защиты объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса.

По данным ФСБ, полученная информация использовалась украинцами для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям Вооруженных сил России.

Отмечается, что следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) Уголовного кодекса России, фигурант заключен под стражу. Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку подрыва военной авиатехники по заданию Украины.

 
