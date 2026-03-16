Писатель Глуховский продал две квартиры в центре Москвы с огромной скидкой

Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом) продал две квартиры в Москве со скидкой 90 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, писатель продал жилье площадью 144,6 и 105,6 м² в доме на Петровке в десяти минутах ходьбы от Кремля. Он купил квартиры осенью 2020 года. После приговора в августе 2024 года к восьми годам колонии заочно по делу о фейках о российской армии писатель переписал недвижимость на свою мать, Ларису Вениаминовну.

«За две квартиры Глуховский планировал получить 210 миллионов, однако из-за необходимости избавиться от недвижки как можно скорее скинул цену и продал за 120 миллионов», — говорится в публикации.

Глуховский уехал из России после начала военной операции на Украине. Помимо гражданства РФ, у писателя есть израильское гражданство и виды на жительство в Германии и Испании.

Дмитрий Глуховский — автор бестселлера «Метро-2033», а также других популярных романов «Сумерки», «Метро 2034», «Сказки о Родине», «Futu.re» и «Текст».

Ранее писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) ужесточили наказание.

 
