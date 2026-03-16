Правительство поддержало идею расширения оснований для депортации иностранцев

Правительство России поддержало законопроект, по которому иностранцев начнут выдворять из страны по еще 20 статьям Кодекса об административных нарушениях, включая дискредитацию армии, распространение экстремистских материалов и нацистской символики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кабмине.

В рамках инициативы предлагается дополнить составы преступлений экстремистской направленности и посягающих на общественную безопасность наказанием в виде административного выдворения за пределы России в случае, если субъектом правонарушения является иностранец.

Речь идет о преступлениях по статьям 20.3 («Пропаганда либо демонстрация нацистской или экстремистской символики»), 20.5.1 («Нарушение режима военного положения»), 20.13 («Стрельба из оружия в не положенном месте»), 20.29 («Производство и распространение экстремистских материалов») и 13.15 («Злоупотребление свободой массовой информации») КоАП РФ.

Кроме того, депортация последует за распространение контента с публичными призывами к осуществлению терактов, а также материалов, оправдывающих терроризм (статья 13.37 КоАП). Также предлагается ввести выдворение за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России (статья 20.3.3 КоАП) и призывы к введению или продлению санкций против РФ (статья 20.3.4 КоАП).

По данным РИА Новости, законопроект предлагает депортировать иностранцев, обвиняемых в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), неповиновении правоохранителям (статья 19.3 КоАП), нарушении порядка проведения митинга, пикета (статья 20.2 КоАП), а также за организацию массовых собраний граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка, в ходе которого был нанесен вред здоровью человека или имуществу (статья 20.2.2 КоАП).

Также речь шла о депортациях за нарушение иностранцами режима ЧП (статья 20.5 КоАП), участие в деятельности нежелательной организации (статья 20.33 КоАП) и незаконных митингах (статья 5.38 КоАП).

Помимо прочего, документ предлагает снять для ряда правонарушений условие проведения комплексного анализа личности и обстоятельств с целью принятия решений о выдворении иностранца-нарушителя. В частности, это коснется преступлений с незаконным оборотом наркотиков (статья 6.8 КоАП) и их употреблением без назначения врача (статья 6.9 КоАП РФ).

Ранее Володин анонсировал новые меры по выводу мигрантов из тени.