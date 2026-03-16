Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Дубайский аэропорт возобновляет работу после атаки дронов

В Дубае сообщили о постепенном возобновлении авиарейсов после ночной атаки БПЛА
Novikov Aleksey/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Дубая (ОАЭ) после ночной атаки дронов возобновляют часть авиарейсов. Об этом сообщили власти эмирата на странице ведомства в соцсети Х.

«Управление гражданской авиации объявляет о постепенном возобновлении некоторых рейсов международного аэропорта Дубая по отдельным направлениям после временной приостановки, введенной в качестве меры предосторожности», — говорится в посте.

Ночью в правительстве Дубая сообщили, что при атаке беспилотников в районе международного аэропорта получил повреждения один из топливных резервуаров, произошло возгорание. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

На фоне этого этого дубайский международный аэропорт прекращал прием и отправку самолетов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее прокуратура ОАЭ арестовала 25 человек за посты в соцсетях об ударах Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!