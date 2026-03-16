Дубайский аэропорт возобновляет работу после атаки дронов

В Дубае сообщили о постепенном возобновлении авиарейсов после ночной атаки БПЛА

В аэропорту Дубая (ОАЭ) после ночной атаки дронов возобновляют часть авиарейсов. Об этом сообщили власти эмирата на странице ведомства в соцсети Х.

«Управление гражданской авиации объявляет о постепенном возобновлении некоторых рейсов международного аэропорта Дубая по отдельным направлениям после временной приостановки, введенной в качестве меры предосторожности», — говорится в посте.

Ночью в правительстве Дубая сообщили, что при атаке беспилотников в районе международного аэропорта получил повреждения один из топливных резервуаров, произошло возгорание. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

На фоне этого этого дубайский международный аэропорт прекращал прием и отправку самолетов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее прокуратура ОАЭ арестовала 25 человек за посты в соцсетях об ударах Ирана.