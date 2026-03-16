Беспилотник попытался атаковать американское посольство в Ираке

Беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону посольства США в Багдаде, сбит в центральной части столицы Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник поблизости от диппредставительства США в центре города. В настоящее время в районе, где находится посольство, работают сирены воздушной тревоги.

Накануне телеканал Al Hadath сообщал, что логистический центр посольства США в Ираке, находящийся около международного аэропорта Багдада, подвергся ракетному обстрелу.

Также 14 марта беспилотник атаковал посольство США в Багдаде.

13 марта Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение на западе Ирака во время операции «Эпическая ярость».

Ранее журналисты раскрыли потери армии США с начала операции против Ирана.

 
