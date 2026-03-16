В Европе призвали Зеленского рассмотреть предложение Путина

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть предложение российского президента Владимира Путина приехать в Москву на переговоры. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик отметил, что Европа «отчаянно» пытается найти системы ПВО для Украины, так как военные действия в Иране только усиливаются. Он напомнил, что Германия предоставит Киеву около 30 ракет Patriot, однако, считает Мема, «этого недостаточно». Поэтому Зеленский должен вести переговоры с Путиным, уверен Мема.

«Зеленскому стоит рассмотреть предложение Путина посетить Москву для первого раунда переговоров по прекращению этого конфликта. Предложение остается в силе и на месте Зеленского я бы не стал больше колебаться. Дипломатия может хорошо завершить эту историю для Зеленского», — написал он.

В январе 2026 года представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с Путиным и в случае согласия ему будет обеспечена безопасность. Также в сентябре 2025 года Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то ему нужно приехать в Москву. В ответ Зеленский назвал предложение неприемлемым и отметил, что Путин «может приехать в Киев».



