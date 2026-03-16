«Зажимала рот»: женщина напала на ребенка на парковке Нижневартовска и попала на видео

В Нижневартовске на видео попало, как женщина зажимала рот школьнице на парковке

В Нижневартовске женщина напала на 8-летнюю девочку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По словам матери ребенка, нападавшую зовут Светлана Зайцева. Когда девочка вышла из дома в магазин, Светлана стала к ней приставать, зажимала ей рот, а потом потащила в неизвестном направлении. Остановило ее только появление соседей — она выпустила малышку, и та убежала», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина хватает ребенка на парковке и что-то говорит, после выходит на проезжую часть и обхватывает девочку руками. Нападавшая поднимает школьницу на руки и пытается унести, тогда на помощь приходят очевидцы.

Мать ребенка также отметила, что такой случай уже был: женщина нападала на других детей. Родители обращались в правоохранительных органы, но нарушительницу отпускали. Кроме того, россиянка рассказала, что ее дочь после нападения заикается и плачет. Физических травм у нее нет.

