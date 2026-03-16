Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Зажимала рот»: женщина напала на ребенка на парковке Нижневартовска и попала на видео

В Нижневартовске женщина напала на 8-летнюю девочку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«По словам матери ребенка, нападавшую зовут Светлана Зайцева. Когда девочка вышла из дома в магазин, Светлана стала к ней приставать, зажимала ей рот, а потом потащила в неизвестном направлении. Остановило ее только появление соседей — она выпустила малышку, и та убежала», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина хватает ребенка на парковке и что-то говорит, после выходит на проезжую часть и обхватывает девочку руками. Нападавшая поднимает школьницу на руки и пытается унести, тогда на помощь приходят очевидцы.

Мать ребенка также отметила, что такой случай уже был: женщина нападала на других детей. Родители обращались в правоохранительных органы, но нарушительницу отпускали. Кроме того, россиянка рассказала, что ее дочь после нападения заикается и плачет. Физических травм у нее нет.

Ранее москвич устроил истерику на крыше автомобиля и попал на видео.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
