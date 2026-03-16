Миссия ШОС дала оценку прошедшему в Казахстане референдуму

Замгенсек ШОС: на референдуме в Казахстане нарушений не зафиксировано

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не зафиксировала нарушений на референдуме о принятии новой конституции в Казахстане. Об этом заявил глава миссии ШОС, заместитель генсека ШОС Олег Копылов на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, всенародное голосование соответствовало требованиям избирательного законодательства республики и принятым страной международным обязательствам.

«Миссия не зафиксировала нарушения норм национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность референдума или оказать влияние на его результаты», — подчеркнул Копылов.

15 марта 2026 года в Казахстане прошел республиканский референдум по принятию новой Конституции, инициированный президентом Касым-Жомартом Токаевым. Основные изменения включают переход к однопалатному парламенту (Курултай), введение должности вице-президента и упразднение поста государственного советника.

По предварительным данным центральной комиссии, в поддержку новой конституции проголосовали 87,15% (7 млн 954 тыс. 667 человек). Всего в голосовании участвовали 9 млн 127 тыс. 192 человека, или 73,12 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

