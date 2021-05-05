В США сообщили о неудачных испытаниях баллистической ракеты Minuteman III

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Global Look Press

США провели неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Военно-воздушные силы (ВВС) страны.

Пуск был произведен с авиабазы «Ванденберг», расположенной в штате Калифорния. Американские военные планировали оценить эффективность, готовность и точность данной системы вооружения.

«Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», — сказано в заявлении ВВС Соединенных Штатов.

В настоящее время ведется расследование причин случившегося.

Ранее журналист издания National Interest Питер Хьюсси заявил, что американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III скоро устареют и перестанут быть пригодными. Он напомнил, что эти ракеты уже проходили модернизацию в 90-х и 2000-х годах, чтобы увеличить срок их эксплуатации до 2030 года. Как указал эксперт, дюжина проведенных исследований показывает, что такая система вооружения «не может продержаться сильно дольше 2030 года».