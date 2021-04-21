Американцев напугал твит Пентагона о ядерном оружии

Пользователи социальной сети Twitter из Соединенных Штатов отреагировали на пост Стратегического командования США о ядерном оружии.

«Спектр сегодняшних конфликтов не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – указано в сообщении командования.

В комментариях под публикацией американцы выразили свою обеспокоенность такими заявлениями.

«Это действительно то сообщение, которое вы хотите опубликовать прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломали? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающий, пугающий обзор», – написала MeloniaSherban.

Кроме того, многие пользователи отметили, что использование ядерного оружия недопустимо и в любой ситуации является худшим вариантом.

«Ядерное оружие никогда не вариант. 7,9 млрд жизней в этом мире, 7,9 млрд человек. 2021 год. Нет языковых барьеров. Где здравый смысл?» – возмутился пользователь под никнеймом JadeStarRoss4.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что Соединенные Штаты будут модернизировать свое ядерное оружие для сдерживания иностранной агрессии.