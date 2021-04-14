Шойгу рассказал о медведе, который едва не нарушил морские учения

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
РИА «Новости»

Министр обороны Российской Федерации и президент Российского географического общества Сергей Шойгу на заседании РГО рассказал про случай во время экспедиции подводных лодок «Умка-2021», в ход которой вмешался полярный медведь, сообщает РИА «Новости».

Согласно плану этих учений, три атомные подводные лодки должны были одновременно всплыть в заданных участках, отмеченных флажками, которые установили на вешках.

«К одной из этих вешек докопался медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были его отгонять, потому что лодка должна была снизу всплывать, а медведь как раз стоял на этом месте. Они там есть, они чувствуют себя свободно», — рассказал Шойгу.

По словам главы РГО, учения прошли успешно, подлодка всплыла в правильной точке.

Экспедиция «Умка 2021» проходит с 20 марта, в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории. Вся эта территория покрыта льдом, подъем подводных лодок в надводное положение является сложным и опасным маневром, демонстрирующим мастерство русских моряков.

Ранее Сергей Шойгу и Владимир Путин провели совместную поездку в Республику Тыва.