Черноморский флот вывел корабли в море для проведения учений

В Черное море вышел отряд российских военных кораблей для проведения контрольных учений, передает «Интерфакс» со ссылкой на командование Черноморского флота (ЧФ) России.

«Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота», — сообщили в ЧФ.

В этих учениях также примет участие и морская авиация, базирующаяся в Крыму.

«В мероприятиях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ», — дополнили в сообщении флота.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время отправить в Черное море свои боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной. В дальнейшем в Пентагоне не подтвердили соответствующую информацию, а также назвали стандартной операцией отправку боевых кораблей США в Черное море.

Ранее Россия направила 15 кораблей из Каспийского в Черное море.