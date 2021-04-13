WP: Байден выведет войска США из Афганистана к 11 сентября

Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября текущего года, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.

«Мы собираемся вывести войска к сентябрю», — рассказал один из источников.

По данным издания, глава государства намерен объявить о своих планах в среду, 14 марта.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт в 11 сентября 2001 года.