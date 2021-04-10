В Чувашии подросток умер после урока физкультуры

В Новочебоксарске 15-летний школьник умер после урока физкультуры. Об этом пишет СУ СК по региону.

«Около 13 часов 10 апреля 2021 года в общеобразовательном учреждении города Новочебоксарска после занятий по физкультуре скончался 15-летний воспитанник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи уже возбудили проверку. По предварительным данным, у мальчика были проблемы со здоровьем. Правоохранители назначали судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, мог ли школьник заниматься физкультурой.

Ранее в республике Тува в городе Ак-Довурак после похода к стоматологу пятилетняя девочка впала в кому и умерла.

По указанию врача-стоматолога матерью девочки были приобретены две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у девочки начались судороги, она потеряла сознание. Скорая помощь привезла ребенка, впавшего в кому, в реанимационное отделение больницы. На утро следующего дня ребенок умер.