Пойманного на взятке экс-офицера ФСБ освободили от наказания

Бывшего главу банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковника Дмитрия Фролова освободили от наказания за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Фролову 6 лет лишения свободы… Основное наказание считать отбытым, меру пресечения отменить, освободить из-под стражи в зале суда», — огласил приговор судья.

В мае 2019 года бывшие главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СМИ, они могли стать миллиардерами благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении порядка 490 млн рублей.

Сумма взяток, которую вменяли конкретно Фролову, превышала 87 млн рублей.

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