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Появилось видео, как темнокожий нарушитель потерял штаны и повис на заборе при побеге

Появилось видео, как темнокожий американец пнул машину и потерял штаны при побеге

В сети распространилось видео, на котором темнокожий нарушитель в США пытается перелезть забор, но в процессе застревает и случайно снимает с себя штаны. Ролик записал водитель, который находился рядом.

По данным СМИ, нарушитель пнул машину автомобилиста, а затем попытался скрыться. Но при попытке побега он зацепился штанами за забор, в результате чего мужчина застрял и повис над землей вверх ногами, попутно снимая с себя джинсы. В течение всего видео водитель смеется над попыткой нарушителя скрыться.

В мае в Британии огласили приговор мужчине, который перелез через забор Букингемского дворца. Инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда 52-летний Турайсингем Куманарадж перелез через ворота, чтобы попасть во двор королевской резиденции. Примерно через четыре минуты его остановили полицейские. Мужчина заявил, что не знает, где находится, и хочет в туалет.

Ранее в Подмосковье полиция задержала нетрезвого мужчину за стрельбу по автомобилю.

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