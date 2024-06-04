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В Курчатове отменили сигнал ракетной опасности

В Курчатове Курской области сигнал ракетной опасности отменили спустя 49 минут

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Телеграм-канал «РаZVожаев»

Сигнал о ракетной опасности в Курчатове Курской области отменен. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Сирены звучали в городе, где расположена АЭС, в общей сложности 49 минут.

«Курчатов: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал Смирнов.

Врио главы региона объявил о запуске сигнала ракетной опасности в 12:52.

29 мая в Курской области украинские дроны сбросили взрывные устройства на дома, произошли пожары. Собственникам пообещали помощь в восстановлении имущества. Бойцы ВС России сбили один из коптеров.

Накануне глава региона Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее недалеко от города Курчатова ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник.

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