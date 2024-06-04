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Комментатор объяснил, в чем разница между «Флоридой» и «Рейнджерс»

Комментатор Майков: лидеров «Рейнджерс» сами отдавали шайбу «Флориде»

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Abbie Parr/AP

Комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед», назвал для «Газеты.Ru» главный фактор, в котором была разница между «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в их полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли.

«Рейнджерс», самое забавное, они же перебили «Флориду» по хитам. За серию там на 18, что ли, силовых больше. Но это, опять, показатель того, что «Флориде» даже бить «Рейнджерс» не нужно. Потому что все их лидеры избавляются от шайбы еще до контакта. По Панарину это отлично видно. Ну вот он игрок такого плана, что вот он дал по тормозам, видит на него летит игрок, все, он избавился. Ну как бы, что его дальше уже бить? Что «Рейнджерс» превзошли по хитам в количественном отношении – это вообще ничего не значит, потому что по качеству хитов все равно «Флорида» была выше. В первом периоде первого матча вышел Ткачак и три раза шлепнул Трочека так, что он до конца игры держался за плечо. Куликов вынес Веннберга, потом вынес Ремпе. Ломберг хлопнул Зибанежада, потом травмировал Виси. Вот и вся разница. А у «Рейнджерс» что? Ну, Ремпе. Ну, Ремпе только там удаление заработал, когда Райнхарт большинство забивал. И все», — подчеркнул Майков.

«Флорида» победила в шести матчах со счетом 4-2 и теперь сыграет в финале с «Эдмонтон Ойлерз», который с таким же счетом был сильнее «Даллас Старз» в другой полуфинальной серии.

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