ЦСКА объявил о принципиальной договоренности с тренером Николичем

Пресс-служба клуба объявила о достижении принципиальной договоренности о сотрудничестве с сербским тренером Марко Николичем.

Отмечается, что соглашение со специалистом будет заключено в ближайшее время.

Сербский специалист работал в «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее Николич признался, что скучает по российскому футболу.