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Английский язык получит официальный статус на Украине

Рада одобрила закон об английском как одном из языков общения на Украине

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РИА Новости

Верховная рада во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятия которых должны знать английский язык», — уточнил парламентарий.

Поддержали соответствующий законопроект 236 депутатов.

Законопроект был одобрен в первом чтении в ноябре прошлого года.

Осенью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в республике люди плохо знают или совсем не владеют английским языком, поэтому правительство запустит всеобъемлющую и доступную программу по изучению этого языка.

Шмыгаль подчеркнул, что обучение населения позволит улучшить отношения Украины с международными партнерами и поможет в рамках евроинтеграции страны.

Ранее Лавров призвал не отказываться от английского языка, назвав это глупостью.

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