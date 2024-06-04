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Суд признал сына Жириновского

Суд признал Олега Эйдельштейна сыном основателя ЛДПР Владимира Жириновского

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Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном основателя и председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что Эйдельштейн несколько раз пытался добиться признания отцовства через суд. Мужчине отказывали в августе 2023 года, также было разбирательство в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

Telegram-канал Baza утверждал, что Эйдельштейн хотел установить факт признания отцовства с тем, чтобы потом претендовать на наследство Жириновского.

Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского — Вольфа Эйдельштейна. Глава ЛДПР представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нейросеть «Жириновский» может получить партийный билет на ближайшем съезде партии.

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