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Путин выпустил указ о назначении нового главы Алтая

Путин назначил Турчака главой республики Алтай взамен Хорохордина

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Пресс-служба «Единой России»

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился назначить первого вице-спикера Совета Федерации и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на должность временно исполняющего обязанности главы республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В публикации отмечается, что Путин попросил Турчака вернуться в исполнительные органы власти и возглавить означенный регион.

«Спасибо за оказанное доверие. Безусловно, я сделаю все для того, чтобы вас не подвести», — отреагировал политик на новое назначение.

Виц-спикер Совфеда отметил уникальность и перспективность республики, однако добавил, что «регион непростой».

Уточняется, что предыдущего губернатора края Олега Хорохордина с поста снимают.

Незадолго до этого Путин попросил\ Турчака стать временно исполняющим обязанности главы Алтая.

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