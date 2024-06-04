В Грузии отреагировали на сообщения о визовых санкциях США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными разговоры об американских санкциях из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, информация о том, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы получает электронные письма о санкциях на действие виз США для чиновников, не соответствует действительности.

«Разговоры о санкциях для нас несерьезны, если кто-то и говорит об этом, то это контрпродуктивно для них», — пояснил премьер-министр Грузии.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что Запад может организовать в Грузии новый «майдан» к октябрю.

Он пояснил, что ситуация в Грузии может превратиться в еще один очаг напряженности у российской границы.

Кобахидзе также говорил, что Грузии не нужны ни «майдан», ни открытие «второго фронта» против России, потому что эти события могут привести к концу существования независимой Грузии.

Ранее США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах.