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Крымский банк обвинил Украину в незаконной экспроприации

Крымский РНКБ обвинил Украину в экспроприации имущества и намерен судиться

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Thomas Peter/Reuters

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) намерен инициировать международный арбитражный процесс против Украины из-за экспроприации своих активов в 2014 году. Об этом сообщается на сайте банка.

«Незаконные действия украинских властей нанесли банку существенный ущерб. РНКБ требует полного возмещения, в противном случае мы инициируем арбитраж против Украины по межправсоглашению о защите инвестиций», — заявили в кредитной организации.

В банке требуют выплаты справедливой компенсации за «незаконную экспроприацию» активов. В случае отсутствия ответа от Киева в течение 6 месяцев РНКБ намерен возбудить арбитражное разбирательство на основании статьи 9 упомянутого соглашения. Уведомления направлены президенту, премьер-министру, министрам юстиции, иностранных дел, финансов Украины и главе Нацбанка.

По данным РНКБ, в 2014 году Нацбанк Украины национализировал денежные средства на корсчетах принадлежавшего банку «Севастопольского морского банка», его движимое и недвижимое имущество, заблокировал доступ к банковским операциям. Это привело к значительным убыткам и необходимости санации. В 2021 году «Севастопольский морской банк» был присоединен к РНКБ.

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