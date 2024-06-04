ВСУ отошли к северным окраинам Старомайорского в ДНР

Российские войска отбросили украинские подразделения к северным окраинам Старомайорского в ДНР. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Продвинулись в Старомайорском, успех развивается, сдвигаем врага уже на северные окраины населенного пункта», — поделился Рогов.

Он добавил, что российские войска также продвигаются в районе Урожайного. В частности, подразделения ВС РФ заняли лесопосадки восточнее населенного пункта.

До этого Рогов сообщал, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла серия взрывов.

Также военный эксперт Андрей Марочко рассказал, на каких участках фронта на минувшей неделе шли самые активные бои. Самые серьезные боестолкновения шли в районах Синьковки, Макеевки, Стельмаховки и Невского.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.