Ученые нашли следы первых дождей на Земле в древнейших минералах

Международная группа геологов из Австралии и Китая обнаружила внутри первичных минералов следы первых дождей, которые прошли на Земле около 4,4 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Специалисты использовали изотопы кислорода из древних кристаллов циркона, чтобы определить время появления пресной воды на нашей планеты.

«Изучая возраст и изотопы кислорода в крошечных кристаллах циркона, мы обнаружили необычно легкие изотопные признаки, возникшие более четырех миллиардов лет назад», — объяснил ведущий автор исследования Хамед Гамалелдиен из австралийского Университета Кертина.

Команда Гамалелдиена использовала масс-спектрометрию вторичных ионов, чтобы проанализировать зерна циркона и определить, какие изотопы кислорода присутствовали в магме, из которой образовались минералы.

Результаты показали, что наблюдаемый геологический состав мог возникнуть лишь в том случае, если изученные породы образовались под мантией, а затем подверглись воздействию дождевой пресной воды. Таким образом, запертые в кристаллах циркона вещества могут быть свидетельствами первых дождей в истории нашей планеты.

Открытие говорит о том, что дожди начались на Земле на 500 млн лет раньше, чем предполагали предыдущие оценки.

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