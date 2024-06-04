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Ученые нашли следы первых дождей на Земле в древнейших минералах

NatGeo: Земля покрылась пресной водой на 500 млн лет раньше предыдущих оценок

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Shutterstock/vvoe

Международная группа геологов из Австралии и Китая обнаружила внутри первичных минералов следы первых дождей, которые прошли на Земле около 4,4 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Специалисты использовали изотопы кислорода из древних кристаллов циркона, чтобы определить время появления пресной воды на нашей планеты.

«Изучая возраст и изотопы кислорода в крошечных кристаллах циркона, мы обнаружили необычно легкие изотопные признаки, возникшие более четырех миллиардов лет назад», — объяснил ведущий автор исследования Хамед Гамалелдиен из австралийского Университета Кертина.

Команда Гамалелдиена использовала масс-спектрометрию вторичных ионов, чтобы проанализировать зерна циркона и определить, какие изотопы кислорода присутствовали в магме, из которой образовались минералы.

Результаты показали, что наблюдаемый геологический состав мог возникнуть лишь в том случае, если изученные породы образовались под мантией, а затем подверглись воздействию дождевой пресной воды. Таким образом, запертые в кристаллах циркона вещества могут быть свидетельствами первых дождей в истории нашей планеты.

Открытие говорит о том, что дожди начались на Земле на 500 млн лет раньше, чем предполагали предыдущие оценки.

Ранее ученые узнали новую причину массового вымирания на Земле 500 млн лет назад.

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