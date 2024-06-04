Трампу могут запретить въезд в десятки стран из-за судимости

Бывшему президенту США Дональду Трампу могут запретить въезд в 37 стран из-за судимости. Об этом сообщает ТАСС.

Политик не сможет свободно посещать Иран, Канаду, Китай и Великобританию и десятки других стран, где запрещен въезд для осужденных лиц. В случае избрания на пост президента Трампу придется получать специальное разрешение на въезд в эти страны.

Подобный прецедент уже был в 2000-е годы, поскольку президент Джордж Буш (младший) имел судимость 30-летней давности за вождение в нетрезвом виде.

До этого президент США Джо Байден назвал Трампа осужденным преступником, который боится лишиться свободы. После выноса обвинения Трамп за май собрал рекордные $300 млн на предвыборную кампанию.

31 мая присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика может составить более 130 лет тюрьмы.

Ранее Трамп назвал себя политзаключенным после обвинительного приговора.