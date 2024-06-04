Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трампу могут запретить въезд в десятки стран из-за судимости

ТАСС: 37 стран мира могут отказать Трампу во въезде из-за судимости

close
100%
Jabin Botsford/Reuters

Бывшему президенту США Дональду Трампу могут запретить въезд в 37 стран из-за судимости. Об этом сообщает ТАСС.

Политик не сможет свободно посещать Иран, Канаду, Китай и Великобританию и десятки других стран, где запрещен въезд для осужденных лиц. В случае избрания на пост президента Трампу придется получать специальное разрешение на въезд в эти страны.

Подобный прецедент уже был в 2000-е годы, поскольку президент Джордж Буш (младший) имел судимость 30-летней давности за вождение в нетрезвом виде.

До этого президент США Джо Байден назвал Трампа осужденным преступником, который боится лишиться свободы. После выноса обвинения Трамп за май собрал рекордные $300 млн на предвыборную кампанию.

31 мая присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика может составить более 130 лет тюрьмы.

Ранее Трамп назвал себя политзаключенным после обвинительного приговора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами